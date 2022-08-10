Beypazarı'nda 12-13 Ağustos'ta "Yaz Şenlikleri ve Konserleri" düzenlenecek - Son Dakika
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Beypazarı'nda 12-13 Ağustos'ta "Yaz Şenlikleri ve Konserleri" düzenlenecek

10.08.2022 14:07
Beypazarı'nda 12-13 Ağustos'ta "Yaz Şenlikleri ve Konserleri" düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı ilçesinde "Yaz Şenlikleri ve Konserleri" düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beypazarı ilçesinde "Yaz Şenlikleri ve Konserleri" düzenlenecek.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta merkez ve çevre ilçelerde ekim ayı sonuna kadar kurulacak panayırlarla başkentlilerin yaz akşamlarını hem eğlenerek hem de müzik dolu geçirmesini sağlamaya çalışıyor.

Şenlik kapsamında 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de Beypazarı Atatürk Parkı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek.

13 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atatürk Park/Hanlarönü'nde sanatçı Sevcan Orhan sahne alacak.

Atatürk Parkı'nda ayrıca çocuklar için kurulacak panayır alanı da iki gün boyunca ücretsiz olarak saat 18.00-22.30 arasında hizmet verecek.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 12-13 Ağustos'ta 'Yaz Şenlikleri ve Konserleri' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda 12-13 Ağustos'ta "Yaz Şenlikleri ve Konserleri" düzenlenecek - Son Dakika
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