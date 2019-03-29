Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknolojisini Konuşturuyor

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Havelsan öncülüğünde düzenlenen "Açık Kaynak Yazılımları" konulu panele katıldı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Havelsan öncülüğünde düzenlenen "Açık Kaynak Yazılımları" konulu panele katıldı. Panelde Büyükşehir Belediyesinin kullanmaya başladığı yerli ve milli yazılım Pardus'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın Büyükşehir Belediyesinde başlattığı yerli yazılım "Pardus" işletim sistemi giderek yaygınlaşırken, Başkent'te birçok teknolojik gelişime de katkı sağlamaya başladı. Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer'in yaptığı panelde Büyükşehir Belediyesini temsil eden Pardus Proje Koordinatörü Tugay Şahin, yerli ve milli yazılım Pardus işletim sistemi hakkında detaylı bilgi verdi. Panelde cari açığı düşüren ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak yerli üretimi teşvik eden uygulamanın önemine dikkat çeken Şahin, şöyle konuştu:



"Yerli ve milli ruh ile yapılan her işi özellikle destekliyoruz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak pilot bölge seçtiğimiz Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altı aydır yürüttüğümüz projede hızlı bir şekilde ilerliyoruz. En önemlisi belediyemizi ciddi maliyetlerden kurtardık."



Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Yazılım Kullanımı, Belediyelerde Açık Kaynak Yazılım, Açık Kaynak Yazılımlara Katkıda Bulunmak ve Akademik Dünya, Pardus Göç İçin Yardımcı Araçlar gibi önemli konuların anlatıldığı panelde katılımcılar Büyükşehir Belediyesinin kullandığı yerli işletim sistemi ve teknolojisine tam not verdi. - ANKARA

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