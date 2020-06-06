Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği sağlıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın önerisi üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar kapsamında 2 bin 850 özel toplu taşıma aracı işletmecisine ilk ödemeler yapıldı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yaptığı değerlendirmede, şoför esnafına destek vermeye devam edeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ulaşım sektöründeki esnafın araçları için dezenfeksiyon desteği veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşıma sınırı getirilince zarara uğrayan esnafımıza gıda kolisi ve nakit desteği de sağladı. Bu ay da akaryakıt desteğinin ilk ödemesini gerçekleştirdik. Akaryakıt desteği ilçe dolmuşlarına, özel halk otobüslerine ve özel toplu taşıma araçlarına çeşitli miktarlarda belediye meclis kararı doğrultusunda ödeniyor." ifadelerini kullandı.

Koç'u ziyaret eden Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Sertkaya, akaryakıt desteğinin ilk ödemelerinin hesaplarına yatması dolayısıyla teşekkür etti.