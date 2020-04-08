Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentteki marketlere ve pazar yerlerine yaş sebze, meyve ve balık gibi gıda malzemesi sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, toplum sağlığına yönelik tedbirler artırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün çalışanların ve ziyaretçilerin vücut ısılarının ölçüldüğü Toptancı Hali'nde vatandaşlara psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla ziyaretçilere ve esnafa maske ile eldiven gibi kişisel koruyucu donanımların ücretsiz olarak dağıtıldığı Toptancı Hali'nde, günlük dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Şube Müdürü Fatih Aydemir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hazırlanan bilgilendirici broşürleri ziyaretçilere ve esnafa dağıttıklarını belirtti.

Esnafa satış yaparken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Aydemir, "Her gün 12 kişiden oluşan temizlik personeli, 2 süpürge aracı ve 1 tankerle düzenli olarak temizlik yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından sabit olarak görevlendirilen dezenfekte ekibi de bürolar, cami, dernek binası, bankalar, tüm sosyal tesisler ve ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlarda da asla bir artış olmadı"

Ankara Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz de başkentlilere ulaştırılacak ürünlere el değmemesi için alınan önlemlerin hayati öneme sahip olduğuna değindi.

Ürünleri en iyi şartlar altında tüketiciye ulaştırdıklarını vurgulayan Gündüz, "Ankara halkına ürünlerimizi el değmeden hijyenik bir şekilde ulaştırmak için tedbirler aldık. Bu kapsamda el ile mal seçmeyi kaldırarak, ürünlerin kapalı bir şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz. Meyve sebze konusunda Ankara'nın hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır. Fiyatlarda da asla bir artış olmadı. Esnafımız bugünlerde bu işi ticaret amaçlı değil de hizmet amaçlı yaptığının farkına vardı." değerlendirmesinde bulundu.