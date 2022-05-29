Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti

29.05.2022 15:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPLAS A.Ş., dizel araçlarda atık gaz salımını azaltan ‘dizel egzoz sıvısı’ üretti. BELPLAS, Türkiye’de ilk kez Avrupa Birliği standartlarında ürettiği ve ‘Belblue’ ismini verdiği ürünü ulusal ve uluslararası pazarda satışa sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPLAS A.Ş., dizel araçlarda atık gaz salımını azaltan 'dizel egzoz sıvısı' üretti. BELPLAS, Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği standartlarında ürettiği ve 'Belblue' ismini verdiği ürünü ulusal ve uluslararası pazarda satışa sundu.

BELPLAS A.Ş., buz çözücü solüsyon, sıvı gübre, dezenfektan, faydalı mikroorganizma konsorsiyumu, yol çizgisi ve kozmetik yağ üretiminden sonra ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi. BELPLAS A.Ş., kendi laboratuvarlarında, Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği standartlarında 'Belblue' adıyla dizel egzoz sıvısı üretti.

"BU ÜRÜN, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE EMİSYONU AZALTMAK AMACIYLA ÜRETİLDİ"

Tüm belediye araçları, otobüsler, hafriyat kamyonları ve iş makinalarında şimdiden kullanılmaya başlanan 'Belblue' sayesinde Büyükşehir Belediyesi, üç ay içinde düzenlenen iki ihale sonrası 5 milyon TL tasarruf elde etti. BELPLAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, seri üretime geçtikleri çevreci ürün için sipariş almaya başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. olarak, Büyükşehir tarihinde ilk defa egzoz emisyon azaltıcı ürün olan 'Belblue' adlı ürünü ürettik. AB standartlarındaki bu ürün, araçlarda kullanılarak çevre kirliliğini önlemek ve emisyonu azaltmak amacıyla üretildi. Üç ayda 1 milyon litrenin üzerinde üretim yaparak Büyükşehir'in ürün tedarikini sağlamış olduk. 5 milyon TL civarında da bir tasarruf sağladık. Sadece Büyükşehir Belediyesi için değil online platformlarda da olduğumuz için Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her tarafında kamu ve özel girişimlere açığız. Şimdiden siparişler almaya başladık. Bir kamu kurumu olarak, Türkiye'de ilk defa böyle bir ürün üretiliyor. Dizel egzoz sıvımız, tıpkı ürettiğimiz gübre, faydalı mikroorganizma ve buz çözücü gibi belediyemizin maliyetlerini de azaltıyor. İnovatif üretime ağırlık vererek hem ulusal pazara hem de uluslararası pazara açılıyoruz."

Başkent'te yerli üretime katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve egzoz emisyonunun azaltılması hedeflenirken Türkiye'de ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen kaliteli ve uygun fiyatlı dizel egzoz sıvısı Belblue, online alışveriş platformlarında da satışa sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti

YORUMLAR
500
TURGED Cup Kahramanmaraş Erkekler Golbol Turnuvası tamamlandı TURGED Cup Kahramanmaraş Erkekler Golbol Turnuvası tamamlandı ABB can dostlar için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattı ABB can dostlar için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattı
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 15:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement