Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPLAS A.Ş., dizel araçlarda atık gaz salımını azaltan 'dizel egzoz sıvısı' üretti. BELPLAS, Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği standartlarında ürettiği ve 'Belblue' ismini verdiği ürünü ulusal ve uluslararası pazarda satışa sundu.

BELPLAS A.Ş., buz çözücü solüsyon, sıvı gübre, dezenfektan, faydalı mikroorganizma konsorsiyumu, yol çizgisi ve kozmetik yağ üretiminden sonra ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi. BELPLAS A.Ş., kendi laboratuvarlarında, Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği standartlarında 'Belblue' adıyla dizel egzoz sıvısı üretti.

"BU ÜRÜN, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE EMİSYONU AZALTMAK AMACIYLA ÜRETİLDİ"

Tüm belediye araçları, otobüsler, hafriyat kamyonları ve iş makinalarında şimdiden kullanılmaya başlanan 'Belblue' sayesinde Büyükşehir Belediyesi, üç ay içinde düzenlenen iki ihale sonrası 5 milyon TL tasarruf elde etti. BELPLAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, seri üretime geçtikleri çevreci ürün için sipariş almaya başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. olarak, Büyükşehir tarihinde ilk defa egzoz emisyon azaltıcı ürün olan 'Belblue' adlı ürünü ürettik. AB standartlarındaki bu ürün, araçlarda kullanılarak çevre kirliliğini önlemek ve emisyonu azaltmak amacıyla üretildi. Üç ayda 1 milyon litrenin üzerinde üretim yaparak Büyükşehir'in ürün tedarikini sağlamış olduk. 5 milyon TL civarında da bir tasarruf sağladık. Sadece Büyükşehir Belediyesi için değil online platformlarda da olduğumuz için Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her tarafında kamu ve özel girişimlere açığız. Şimdiden siparişler almaya başladık. Bir kamu kurumu olarak, Türkiye'de ilk defa böyle bir ürün üretiliyor. Dizel egzoz sıvımız, tıpkı ürettiğimiz gübre, faydalı mikroorganizma ve buz çözücü gibi belediyemizin maliyetlerini de azaltıyor. İnovatif üretime ağırlık vererek hem ulusal pazara hem de uluslararası pazara açılıyoruz."

Başkent'te yerli üretime katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve egzoz emisyonunun azaltılması hedeflenirken Türkiye'de ilk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen kaliteli ve uygun fiyatlı dizel egzoz sıvısı Belblue, online alışveriş platformlarında da satışa sunuldu.