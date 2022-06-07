Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor

07.06.2022 15:36

Keçiören kaya sokak itfaiye su tahliyesi İvedik iş merkezi araçların garajdan çıkarılması Kapalı garajın itfaiye tarafından suların boşaltılması Ankara'da sağanak trafiği felç etti Yenimahalle'de suyla kaplanan yolda mahsur kalan minibüsün yolcuları iş makinesiyle tahliye edildi ANKARA -...

Keçiören kaya sokak itfaiye su tahliyesi

İvedik iş merkezi araçların garajdan çıkarılması

Kapalı garajın itfaiye tarafından suların boşaltılması Ankara'da sağanak trafiği felç etti

Yenimahalle'de suyla kaplanan yolda mahsur kalan minibüsün yolcuları iş makinesiyle tahliye edildi

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yenimahalle'de suyla kaplanan yolda kalan minibüsün yolcuları iş makinesiyle tahliye edildi.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar yağmur suyuyla doldu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı dükkan ve evleri su bastı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak tahliye edildi.

Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Çankaya'da etkili yağışla beraber caddeler ve sokaklar suyla kaplandı.

Bu arada, yoğun yağış nedeniyle yolda kalan bir otomobilin sürücüsü aracın içinde biriken suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar 401 ihbar ulaşmış olup tüm ihbarlara derhal müdahale edilmiştir. Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir."

Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkili sağanağın ardında cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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