Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'taki 207 dükkanı 3 yıllığına kiraya verecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesindeki Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı'nda yer alan 11 bin 45 metrekare alana sahip 207 iş yerinin 3 yıllığına kiralanması için 6 Ocak 2022'de ihale düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde, dükkanların kiralanmasına ilişkin ihale ilanı yayımlandı.

İlana göre, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, 2886 sayılı yasanın 36'ncı maddesi kapsamında, kapalı zarf usulüyle Anafartalar Çarşısı'nda 102, Ulus İşhanı'nda 105 dükkan, ihaleyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhalede bir yıllık muhammen bedel, Anafartalar Çarşısı'nda 5 bin 346 metrekareden oluşan 102 dükkan için 1 milyon 890 bin 915 lira 60 kuruş, Ulus İşhanı'ndaki 5 bin 699 metrekare alana sahip 105 dükkan için ise 3 milyon 248 bin 779 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Başvuru yapmak isteyenler, 6 Ocak saat 12.00'ye kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp teklif mektuplarını verebilecek. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, istenen belgeleri eksik, yanlış verenlerin veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacak.

İhale, aynı gün saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacak.