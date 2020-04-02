Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeden ve bağlı şirketlerden alacağı olan esnafa 9 milyon 204 bin lira ödeme gerçekleştireceklerini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeden ve bağlı şirketlerden alacağı olan esnafa 9 milyon 204 bin lira ödeme gerçekleştireceklerini bildirdi.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zor günlerde de esnafın yanında olacaklarını belirtti.
Mansur Yavaş, "Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin lira ödenmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:48 Kaynak: AA
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