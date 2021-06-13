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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak

13.06.2021 14:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara'nın tarihi mirasının korunması amacıyla ortak çalışma yürütecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara'nın tarihi mirasının korunması amacıyla ortak çalışma yürütecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve üniversite arasında "Kültür Varlıklarının Korunması, Araştırılması ve Eğitimi" ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu tarafından imzalanan protokole göre taraflar restorasyon, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri için ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Kültür varlıklarının tespiti, kayıt altına alınması ile panel, sempozyum ve çalıştay faaliyetleri için de iş birliği yapacak olan kurumlar, kültür varlıklarını korunması ve onarımında görev alacak personeli, belirli uzmanlık alanlarında eğiterek sertifikalandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kurtoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleriyle, iş birliğine her zaman açığız. Akademik destek konusunda üniversitemiz, bu iş birliğine son derece sıcak bakıyor. Protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinde görev yapan arkadaşların eğitimlerini sağlamak hususunda da katkılar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ise tarihi eserlerin korunması ve yaşatılması konusunda üniversite olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini, Büyükşehir Belediyesinin de bu konudaki girişimlerini bildiklerini ve bunların takdire şayan olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Ankara'nın uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz"

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Ödemiş ise protokol kapsamında çalışanların eğitimini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın başkanımızın talebi doğrultusunda yaklaşık 1 yıl önce Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte iş birliği protokolü çalışmasının startını vermiştik. Ankara'daki ve Türkiye'deki varlıklara dair bilincin oluşması için bunların tanıtımına yönelik katkı verecek çalışmalar yapıp, Ankara'nın uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, başkentin kültür varlıklarına birlikte sahip çıkacak - Son Dakika


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