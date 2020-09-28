Ankara Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine meyve desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin kendi bahçelerinde yetiştirdiği meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınma öncelikli projelerle bir yandan başkentli çiftçilerin ekonomisine katkı sağlanırken bir yandan da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüsü kuruluyor.

"Su Ver", "Bilet Ver", "İftar Ver", "El Ver" ve "Afiyet Ver" kampanyalarından sonra bazı hayırsever vatandaşlar kendi arazilerindeki meyve ağaçlarında yetişen meyveleri Büyükşehir Belediyesine bağışlamaya başladı.

Son olarak Etimesgut Balıkuyumcu Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide elma, armut, ayva ve erik gibi çeşit çeşit meyve ağaçları bulunan Güniz Açıkalın, meyvelerini Büyükşehir Belediyesine bağışlayarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeye ait arazilerde üretilen sebzeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasından çok etkilendiğini belirten Açıkalın, şunları kaydetti:

"Burası bizim aile bahçemiz. Bu sene Mansur Başkan'ın Gölbaşı'nda Büyükşehir'in kendi arazisinde sebze üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtması projesi bizi çok etkiledi. Biz de aile olarak çorbada tuzumuz olsun dedik, Mansur Başkan'ın sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak istedik. Belediye yetkililerine ulaşarak meyvelerimizin toplanmasını talep ettik. Elma, armut, ayva ve erik gibi birçok türde meyvelerimiz mevcut. Meyvelerimizin toplanarak doğru yerlere dağıtılacağından emin olduğumuz için, Mansur Başkanımıza güvendiğimiz için meyvelerimizi paylaşmak istedik. Bahçemizi seve seve Büyükşehir Belediyesine açtık. Sağ olsunlar, var olsunlar bizim bu talebimizi geri çevirmediler."

Meyve toplama sürecinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine üniversite öğrencilerinin kurduğu ATA Tohum Derneği üyeleri de gönüllü katılarak destek verdi.

Başkentli gençlerin desteğiyle toplanan meyveler Büyükşehir Belediyesince sosyal yardım alan ailelere ücretsiz dağıtılacak.