Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir" - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir"

11.06.2022 20:53
Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Şu ana kadar 2 vatandaşımızın kayıp ihbarının yanı sıra 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplan 1684 ihbar ulaştı. Yağışlar nedeniyle 1227 araç 3138 personelimiz teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.  Yarın Ankara Spor Salonu’nda düzenleyeceğimiz etkinlik iptal edilmiştir” açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Şu ana kadar 2 vatandaşımızın kayıp ihbarının yanı sıra 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplan 1684 ihbar ulaştı. Yağışlar nedeniyle 1227 araç 3138 personelimiz teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.  Yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz etkinlik iptal edilmiştir" açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve yoğun sağanak yağış sonrasında açıklama yaptı. Belediye ayrıca yarın yapılacak olan etkinliğin de iptal edildiğini duyurdu. Açıklama şöyle:

"Değerli Ankaralılar, Büyükşehir Belediyemize bugün kent genelinde yaşanan fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle şu ana kadar 2 vatandaşımızın kayıp ihbarının yanı sıra 985 su baskını, 188 mahsur kalma, 106 hasar, 148 ağaç devrilmesi, 125 çatı uçması ve 130 araç zararı olmak üzere toplan 1684 ihbar ulaştı. Yağışlar nedeniyle 1227 araç 3138 personelimiz teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.

Yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz etkinlik iptal edilmiştir. Mağdur olan vatandaşlarımıza tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir" - Son Dakika
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