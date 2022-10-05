Ankara'ya yağlı güreş tesisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağlı güreş müsabakaları ve eğitimlerine ev sahipliği yapacak tesisin inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'ni hizmete açan büyükşehir belediyesinin yeni bir kompleksi kente kazandırmak için çalıştığı belirtildi.

Macunköy Mahallesi'nde hizmet verecek tesisin yapımının devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 750 metrekare kapalı alan ve iki kattan oluşacak merkezde, yağlı güreş sahası, 20 araç kapasiteli otopark, 40 sporcunun kalabileceği dinlenme odaları ile soyunma odaları ve duş alanları bulunacak. Binanın alt katında fuaye oturma alanı, iki yönetim odası ve mutfak yer alırken, üst katta ise sporcuların dinlenme amacı ile kullanacağı 9 adet yatakhanenin olması planlandı. Yaklaşık 60 sporcuya hizmet vermesi planlanan kompleksin kasım ayında hizmete açılması hedefleniyor."