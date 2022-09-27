Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattı açılıyor - Son Dakika
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Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattı açılıyor

27.09.2022 13:40
Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattı açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarın açılışı yapılacak Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattını hizmete alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarın açılışı yapılacak Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattını hizmete alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hat tahsisi kapsamında, 206 numaralı hat İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergahında, 409 numaralı hat ise Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergahında yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Otobüsler, İvedik, Dışkapı ve Akköprü Metro istasyonlarına entegre 103 ring servisiyle çalışacak.

Ayrıca, hastaneye ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde yapılabilmesi için de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Etlik Şehir Hastanesi çevresi ve bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor Abb, Etlik Şehir Hastanesi İçin 2 Yeni Otobüs Hattı Açıyor Abb, Etlik Şehir Hastanesi İçin 2 Yeni Otobüs Hattı Açıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattı açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etlik Şehir Hastanesi için iki yeni otobüs hattı açılıyor - Son Dakika
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