Ankara Büyükşehir Belediyesi, "youtuber"lara stüdyosunu açtı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, "youtuber"lara stüdyosunu açtı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli "youtuber"lara stüdyosunu ücretsiz kullanma imkanı sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli "youtuber"lara stüdyosunu ücretsiz kullanma imkanı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile başkentli yeteneklerin dünyaya açılması ve tanınmasına destek amacıyla başlatıldı.

Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait stüdyoyu kullanacak youtuber'lar, belediyenin hazırladığı muvaffakiyeti imzalayarak 1'er saatlik kullanım hakkına sahip olacak. Stüdyo, salı ve çarşamba günleri 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Youtuberlar elektrik, ışık, masa, sandalye ile green box gibi birçok alet ve eşyadan ücretsiz yararlanabilecek.

Başvurular ankara.com.tr üzerinden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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