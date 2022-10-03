ABB'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem desteği - Son Dakika
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ABB'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem desteği

03.10.2022 12:54
ABB'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik kaba yem dağıtımı başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik kaba yem dağıtımı başladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayanlara Gölbaşı Tarım Kampüsü'nde yetiştirilen arpa, buğday, Macar fiğ ve yulafın hasadından elde edilen kaba yem 15'er balya olarak ücretsiz dağıtıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca maliyetleri düşürmek amacıyla yapılan destekten ilk etapta Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan ve Kızılcahamam'daki hayvan yetiştiricileri faydalandı.

ABB daha önce de başkentteki yoğun yağış nedeniyle oluşan selden etkilenen yerli üreticilere destek olmak amacıyla 67 bin 500 kilogram kaba yem dağıtmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABB'den küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem desteği - Son Dakika
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