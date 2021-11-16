Ankara Büyükşehir Belediyesince "Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı" kamuoyuna tanıtılacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2040 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan 210 kilometrelik "Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı"nı 19 Kasım Cuma günü tanıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkent'te çevre kirliliğini azaltmak ve toplu taşımacılıkta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesini hayata geçirdi.

Bisiklet yolu projesinden sonra Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da 2040 yılına kadar kademeli şekilde hayata geçirmeyi planladığı 210 kilometreden oluşan Başkent'in ilk "Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı"nı hazırladı.

53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve master plan ile birlikte Başkent'e toplam 275 kilometre uzunluğunda 87 güzergah ve 38 istasyondan oluşacak bisiklet yolu kazandırılacak.

Pilot bölge Batıkent

Küresel Geleceğin Şehirleri Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve ARUP iş birliğiyle hazırlanan, Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı ile Birleşmiş¸ Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) fonu tarafından desteklenen plan projesinin tanıtım toplantısı, 19 Kasım Cuma günü Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Ankara'nın ilk bisiklet master planında pilot bölge olarak Batıkent belirlendi. Batıkent'te projesi tamamlanan bisiklet yolu, sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak toplantıya katılanlara izletilecek.

Plan kapsamında saha incelemesiyle belirlenen güzergahlardaki istasyonlar, toplu taşıma araçlarına da entegre edilecek.

Master plan hazırlanırken çevrim içi anket çalışmasıyla yaklaşık 10 bin Başkentlinin görüşü alınarak, ulaşım alışkanlıkları, bisikletli ulaşıma yaklaşımları ve bisiklet ağları üzerine verdikleri değerlendirmeler de göz önüne alındı.

Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı, çalışmaları devam eden "Ankara İklim Eylem Planı"nı da destekliyor.