Ankara Büyükşehir Belediyesince Şaşmaz'da köprülü kavşak yapılacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla iki köprülü kavşak yapım projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473. ve 2474. caddelerin kesişiminde 2 köprülü kavşak yapılması için yarın ihaleye çıkılacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan köprülü kavşak çalışması kapsamında, hem Şaşmaz Kavşağı'ndaki trafiğin hem de bölge trafiğinin rahatlatılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle sabah 08.00-10.00 ile akşam 17.30-19.00 saatleri arasında bu güzergahı kullanan sürücülerle birlikte sanayi bölgesinden çıkan çalışanların yarattığı trafik yoğunluğuna 2 köprülü kavşakla neşter vurulacak. Köprülü kavşakların tamamlanmasıyla hem Şaşmaz Sanayi Sitesi trafik akışı hızlanacak hem de Batıkent-Çayyolu güzergahının trafik yoğunluğu giderilecek."

Açıklamada, kesintisiz trafik akışı ve konforlu sürüşün sağlanması için yapılması planlanan köprülü kavşak projesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Şaşmaz Kavşağı'nda meydana gelen yığılmaları önleyecek projeyle geçişler daha güvenli hale gelecek, anayol üzerindeki sağa ve sola dönüşler kontrollü sağlanmış olacak. Köprü üstü iki gidiş-geliş olarak yapılacak proje kapsamında sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da iki şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu'na bağlayan hat üzerinde olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu böylece hem azalacak hem de köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışı ve konforlu sürüş sağlanacak. "