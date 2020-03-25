Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediyesinde 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesinde 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi nedeniyle 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personelinin izinlerinin de aynı tarihe kadar uzatıldığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi nedeniyle 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personelinin izinlerinin de aynı tarihe kadar uzatıldığını bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan'a kadar uzatılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:08 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu