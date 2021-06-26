Ankara Büyükşehir Belediyesinde arıcılıkta eğitim başladı - Son Dakika

- Ankara Büyükşehir Belediyesinde arıcılıkta eğitim başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırarak, Ankaralı tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla arıcılık eğitimi başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarımsal değerlerini dünyaya tanıtmak için kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent'te arı üreticilerinin bilgilerini tazelemek ve tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla "Arıcılık Akademisi"ni kurdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Arıcılık Akademisi'nde dersler başladı. "Arıcılık Akademisi"nde 28 Temmuz'a kadar teorik ve uygulamalı olarak devam edecek derslere katılan arı üreticileri ile sözleşmeli arıcılık yapılacak. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle ayrıca Başkent Balının markalaşması hedefleniyor.

Eğitimler 28 Temmuz'a kadar devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve sözleşmeli arıcılığın temelini atmak için açılan Arıcılık Akademisi'nde dersler, 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Arıcılık eğitimi ile Başkent'te arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamanın yanı sıra Başkent Balı ile birlikte arı sütü, polen ve propolis gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması da amaçlanıyor.

Başkent balının markalaşmasının önü açılacak, sözleşmeli arıcılık başlayacak

Arıcılık Akademisi ile Başkent Balını markalaştırma adımı attıklarını da vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, teorik ve uygulamalı olarak verilen arıcılık eğitimi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Eğitim programlarımız 2 gün sürecek 1 gün teorik 1 gün de uygulamalı olarak seçtiğimiz 5 koordinasyon merkezinde uygulanacak. Beypazarı'nda başladığımız eğitimlere Kahramankazan ilçesindeki Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin uygulama çiftliğinde kurduğumuz arılıkta devam edeceğiz. Arıcıların pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve sağlıklı ballara ulaştırmak için Arıcılar Birliği ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile çalışmalarımıza başladık. Elde edilen ürünler laboratuvar analizlerinden geçirildikten sonra marketlerde satışa sunulacak.