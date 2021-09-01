Ankara Büyükşehir Belediyesinde borç yapılandırma süresi uzatıldı

Başkentte vergi borçları ve diğer borçları olan mükellefler, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Ağustos'ta olan son ödeme tarihinin bir ay uzatılması nedeniyle 30 Eylül'e kadar yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesine borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 30 Nisan'dan önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek. Büyükşehir Belediyesine borcu olan mükellefler başvurularını internet sitesinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabilecek. Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için ise mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekiyor.

Peşin ve taksitli ödeme imkanı, harcamalara katılım payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar, katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar, ASKİ'ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, harçlar, işgal harçları alanlarda sağlanacak. - ANKARA