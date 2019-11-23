Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde bütçe maratonu sona erdi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerine ilişkin maraton sona erdi. ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 25 ilçenin görüşülerek onaylanan 2020 bütçelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin bütçesi de Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçe gelir ve gider kalemlerinin tek tek okunarak onaylandığı Belediye Meclisi'nde AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları adına grup başkan vekilleri ile meclis üyeleri söz alarak bütçe üzerine görüş ve eleştirilerini dile getirdi.


Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek Meclis'e gelen Büyükşehir, EGO ve ASKİ 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin raporlar kalem kalem okunarak oylandı. Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülen 2020 Mali Yılı Bütçesi 7 milyar 150 milyon TL oldu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bütçesi, 3 milyar 422 milyon TL EGO Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçesi ise 1 milyar 830 milyon TL oldu. Görüşmeler sonunda yapılan oylamalarda, Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun 2020 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. - ANKARA

Ankara, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:53 Kaynak: İHA
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