Ankara Kent Konseyi, kırsal kalkınma için toplandı - Son Dakika

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Ankara Kent Konseyi (AKK), kentte kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçireceği projeler kapsamında, çiftçi, muhtar, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda yapılan toplantıda, AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu tarafından geliştirilen "Küçük Üreticiler ve Aile Çiftçiliğinin Desteklenmesi" ile "Üretici Pazarları" projeleri, üretici kooperatifleri, çiftçiler, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ve muhtarların katılımıyla ele alındı.

Toplantıda, hatalı tarım politikaları nedeniyle tarım alanlarının azalması, Büyükşehir yasası ve taşımalı eğitim sistemi sonucunda köylerin göç vermesi, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürünlerin elde kalması nedeniyle köylünün ekonomik olarak yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

-"Kırsal kalkınmanın temeli çiftçi örgütlenmesidir"

Toplantıda konuşan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, köyden kente göçün ciddi boyutlara ulaştığını, ekonominin gelişmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için kırsal kalkınmaya ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda ekonomik zararların üst seviyelere çıkacağını öne süren Yılmaz, "8 bin yıldır tarım yapılan bu topraklarda yaşayan insanlar ne oldu da neredeyse dünyanın en pahalı etini ve sütünü tüketir hale geldi? Doğru tarımsal politikalar uygulayarak bu durumu tersine çevirmek elimizde. Gelecekte çocuklarımızda obezite, kalp hastalıkları ve kanser vakalarıyla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kırsal bölgelerde yaşayan üreticilerin örgütlenmesinin hem ürün verimliliğini hem de kazancı artıracağını ifade eden Yılmaz, "Kooperatifçiliğin kırsal kalkınma çabalarının odak noktası olarak ele alınması elzemdir. Kırsal kalkınmanın temeli çiftçi örgütlenmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda, "Ankara'nın genel bir tarım haritası ve tarımsal kalkınma planı oluşturulması için AKK ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin inisiyatif alması gerektiği" konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Alparslan Özcan, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Coşkun Şerefoğlu ile Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Füsun Eyidoğan da katıldı.