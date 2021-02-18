Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem "Kırsal Kalkınma" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem "Kırsal Kalkınma"

18.02.2021 15:27

Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem "Kırsal Kalkınma" Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu tarafından geliştirilen "Küçük Üreticiler ve Aile Çiftçiliğinin Desteklenmesi" ile "Üretici Pazarları" oluşturulması projelerinin masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem "Kırsal Kalkınma"

ANKARA - Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu tarafından geliştirilen "Küçük Üreticiler ve Aile Çiftçiliğinin Desteklenmesi" ile "Üretici Pazarları" oluşturulması projelerinin masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda üretici kooperatifleri, çiftçiler, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ile muhtarlar bir araya geldi.

AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü Kenan Baydar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, hatalı tarım politikaları nedeniyle tarım alanlarının azalması, Büyükşehir yasası ve Taşımalı Eğitim Sistemi sonucunda köylerin göç vermesi, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürünlerin elde kalması nedeniyle köylünün ekonomik olarak yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Köyden kente göçün ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "8 bin yıldır tarım yapılan bu topraklarda yaşayan insanlar ne oldu da neredeyse dünyanın en pahalı etini ve sütünü tüketir hale geldi? Doğru tarımsal politikalar uygulayarak bu durumu tersine çevirmek elimizde. Bu bizim bu topraklara en büyük borcumuzdur. Yaşadığımız şehir imar düzeninden dolayı sadece yüzde 3'e sıkışmış bir durumda. Gelecekte çocuklarımızda obezite, kalp hastalıkları ve kanser vakalarıyla karşılaşacağız. Bunun kente ekonomik zararları daha üst boyutlarda olacak. Kooperatifçiliğin kırsal kalkınma çabalarının odak noktası olarak ele alınması elzemdir. Kırsal kalkınmanın temeli çiftçi örgütlenmesidir. Etkin bir örgütlenme, iyi işletilen bir tarım danışmanlığı ve tarımsal pazarlama ağının varlığına bağlıdır. Küçük ve orta boy aile işletmelerinin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmelerinde kooperatiflerin çok önemli görevler yüklenebileceği unutulmamalıdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticiye kırsal kalkınma kapsamında, Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nden arıcılık projesinden, çiftçiye tohum hibesi sağlanmasından alım garantili sözleşmeli üreticiliğine kadar birçok konuda destek verdiğini belirten Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Alparslan Özcan, şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyemiz kırsal bölgelerdeki küçük aile işletmelerine yönelik yapılan hibe destekli projeler ile girdi maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan tohum, fide ve fidan temini noktasında bu işletmelerin yanında olmakta ve üretimi desteklemektedir. Uyguladığı sözleşmeli üretim modeli ile Pazar noktasında çözüme katkı sunmayı hedeflerken, üretici ve tüketicinin doğrudan aracısız ve komisyonsuz bir araya getirileceği 'Üretici Pazarı' için de çalışmalarını sürdürmekte, bu model ile küçük aile işletmelerinin örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalara ek olarak Halk Ekmek marifetiyle Başkent Market modeli kapsamında üreticiden tüketiciye kısa tedarik zinciri de kuruldu."

Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem Kırsal Kalkınma
Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem Kırsal Kalkınma
Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem Kırsal Kalkınma
Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem Kırsal Kalkınma

Adil Kullanım Kotası, Kent Konseyi, Ankara, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem 'Kırsal Kalkınma' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesinde gündem "Kırsal Kalkınma" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei