Ankara Büyükşehir Belediyesinden

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla çocuklara yönelik "100 Yılın Çocukları" isimli resim yarışması düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl evlerden kutlanacak.

Başkentli çocukların evlerinden katılabileceği "100 Yılın Çocukları" yarışmasına başvurular, 20 Nisan'a kadar belediyenin internet adresinden yapılabilecek. Çocuklar, 100. yıl coşkusunu anlatacakları resimlerin fotoğrafını çekecek ve çektikleri fotoğrafları "kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr" adresine göndererek yarışmaya katılabilecek.

Birinciye elektrikli bisiklet ödülü

Yarışmaya, ilköğretim seviyesindeki öğrenciler yalnızca bir eserle başvurabilecek.

Yarışma sonuçları Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca oluşturulan Seçici Kurul tarafından 23 Nisan'da açıklanacak ve dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri dağıtılacak.

"100 Yılın Çocukları" resim yarışmasında birinci elektrikli bisiklet, ikinci elektrikli kaykay, üçüncü ise dağ bisikleti ile ödüllendirilecek.

Ankara Kent Konseyi ile Atatürkçü Düşünce Derneğinin katkısıyla gerçekleştirilecek yarışmada ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecek.