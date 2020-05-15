Ankara Büyükşehir Belediyesinden 8 istasyonlu hafif raylı sistem projesi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin doğu kısmında yer alan Mamak ilçesini, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan Ankaray hattına bağlamak için ihale ilanına çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı, yapılacak Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin "Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi" için firmalardan ön yeterlilik tekliflerini 4 Haziran'da almaya başlayacak.

Ön yeterlilik değerlendirmesine katılacak firmalardan puanlama sırasına göre ilk 6 firma tespit edilecek ve daha sonra yapılacak olan işin ihalesine davet edilecek. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasından sonra işin 8 ay içinde bitmesi öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek.

Proje kapsamında, AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan Ankaray hattına bağlanacak olan 7,4 kilometre uzunluğundaki Dikimevi-Natoyolu hattı 8 istasyondan oluşacak.

Ayrıca 1996 yılında işletmeye açılan Ankaray (AŞTİ-Dikimevi) hattının revizyonu ile AŞTİ'den Söğütözü'ne 1 istasyon olan 0,788 km uzunluğundaki hattı da işletmeye alınacak. Bu hattın işletmeye alınmasıyla M2 Çayyolu hattına bağlantı yapılması planlanıyor.

Yapım işi bittiğinde Söğütözü-Natoyolu arası 16,8 kilometrelik hat ve 20 istasyon olarak hizmet verecek. Çalışma sürecinde mevcut Ankaray hattı işletmesi seferlerine devam edecek.

İhale hakkında ayrıntılı bilgiye, EGO Genel Müdürlüğü'nün "https://www.ego.gov.tr/tr/ihaleler" internet adresinden ulaşılabilecek.