Ankara Büyükşehir Belediyesinden ailelere bebek bezi ve mama desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası bebeği olan ailelere ücretsiz bebek bezi ve mama desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gıdadan kömüre, kırtasiye malzemesinden alışveriş kartına, sütten giysiye kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Ekipler şimdi de sosyal yardım alan ve salgın sürecinde işsiz kalan, 0-3 yaş arası bebeği olan ailelere, ücretsiz bebek bezi ve mama desteğinde bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kadınlar Lokali personeli ve üyelerinin el emeğiyle ördüğü atkı, bere, yelek ve patikten oluşan giysileri de sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı.

Yardım çalışmalarında, yoğun talepte bulunan ilçelere öncelik verildi.

"İhtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşan, Başkent 153'ten başvuru yapan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını belirtti.

"Soğuk Kış Günlerinde Sımsıcak Destek" kampanyası kapsamında örülen kışlık kıyafetler, atkı ve bereleri de çocuklara hediye ettiklerini kaydeden Özdilek, "Önümüzdeki iki ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ve bize başvuru yapan tüm vatandaşlara elimizden geldiğince, belediyemizin imkanları çerçevesinde bebek bezi ve mama desteğinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.