Ankara Büyükşehir Belediyesinden başkentin tarihi mimarisine ışık tutan sergi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden başkentin tarihi mimarisine ışık tutan sergi

30.03.2022 11:34
Ankara Büyükşehir Belediyesinden başkentin tarihi mimarisine ışık tutan sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Koç ve Başkent üniversitelerinin iş birliğinde kentin 1930-1980 yıllarındaki sivil mimarisini anlatan poster, maket, kart ve kartpostalların yer aldığı sergi açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Koç ve Başkent üniversitelerinin iş birliğinde kentin 1930-1980 yıllarındaki sivil mimarisini anlatan poster, maket, kart ve kartpostalların yer aldığı sergi açıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, başkentin tarihine ışık tutan mimari yapıların gelecek nesillere tanıtılması amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve Başkent Üniversitesi ile iş birliği yapan ABB, Ankara'da "Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi" kapsamında hazırlanan Seçili Yapılar Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu'nda açılışı yapılan sergide, başkentin Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle bölgelerindeki nitelikli sivil mimari yapılar ile mimarlık tarihine ilişkin bilgiler poster, maket, kart ve kartpostallar aracılığıyla sergileniyor.

Sergi ile 1930-1980 arasında konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve kültür mirası özelliklerinin ortaya konularak korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara'nın nitelikli binalarının, eserlerinin unutulmaması, kent belleğinde yer alması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.

Ödemiş, "Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet öncesi gerek Cumhuriyet ile birlikte Ankara'da var olan tüm tarihi, doğal, kültürel, arkeolojik eserlerin Ankaralı hemşehrilerimiz tarafından görünürlüğünü ve farkındalığını sağlayarak bu eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başkent Üniversitesi ve VEKAM'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 10 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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