Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram hazırlıkları
2 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: AA
, Kurban Bayramı
'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bayram süresince EGO otobüslerinin ücretsiz olacağı, belediye bünyesinde çalışan personelin 7/24 mesai yapacağı bildirildi.
Açıklamada, zabıta ekiplerinin başta Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) olmak üzere gıda satış noktalarında denetim yapacağı, Kent Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kurban kesim alanlarını denetleyeceği belirtildi.
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