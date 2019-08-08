Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram hazırlıkları
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram hazırlıkları

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden bayram hazırlıkları, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bayram süresince EGO otobüslerinin ücretsiz olacağı, belediye bünyesinde çalışan personelin 7/24 mesai yapacağı bildirildi.
Açıklamada, zabıta ekiplerinin başta Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) olmak üzere gıda satış noktalarında denetim yapacağı, Kent Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kurban kesim alanlarını denetleyeceği belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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