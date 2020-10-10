Ankara Büyükşehir Belediyesinden Beypazarı'na yamaç paraşütü uçuş pisti - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'nın Üreğil mahallesine yamaç paraşütü uçuş pisti yaptı.

Bir süre önce başlatılan çalışmalar sonrasında, Üreğil mahallesi Avdan yaylasına yapımı tamamlanan yamaç paraşütü uçuş alanının hizmete hazır olduğu bildirildi.

Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu, yapılan çalışmalar dolaysıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve belediye başkanına teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Avdan yaylasının geniş bir alana yayıldığını ve yaylada göletin de bulunduğunu belirten muhtar Ayanoğlu, "Yamaç paraşütü uçuş alanına kadar, köyden itibaren yol yapıldı. Köye gelenler rahatlıkla buraya kadar ulaşabilecekler. Bundan böyle uçmak isteyen yamaç paraşütçülerini Avdan yaylasına bekliyoruz. Paraşütçüler, uçuş yaparken altlarında kalan alanlardaki güzellikleri de görme fırsatı bulacaklar".