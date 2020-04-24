Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur için sıcak yemek paketi ulaştıracak. Başkentliler, "Bir iftar da benden" kampanyası ile belediyenin uygulamasına destek olabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, faaliyetleri durdurulan dar gelirli kağıt toplayıcısı aileler başta olmak üzere sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar ile kazancı kaybolmuş, geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA Mutfağı, ramazan ayında hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacak.

Bu kapsamda başlatılan "Bir iftar da benden" kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, www.iftarver.com adresi üzerinden 15 TL'ye istediği kadar iftar paketi satın alabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sıcak yemeklerin teslim edildiği bilgisi, kampanyaya katılan vatandaşlara iletilecek.