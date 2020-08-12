Ankara Büyükşehir Belediyesinden "canlı ihale yayını" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden "canlı ihale yayını" açıklaması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışıyla ihaleleri canlı yayınlamaya, görüntüleri kaydetmeye ve yetim hakkını korumaya devam edeceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışıyla ihaleleri canlı yayınlamaya, görüntüleri kaydetmeye ve yetim hakkını korumaya devam edeceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'ta bazı medya kurumları ile sosyal medya hesaplarında "5 farklı ihaleden hiçbirinin canlı yayınlanmadığı, bu adrese teslim ihalelerden yabani ot temizliği ihalesinin eski döneme göre 12 kat fazla maliyetle gerçekleştirildiği ortaya çıktı." şeklinde mesnetsiz ve iftira dolu yayınların yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerde iddiaya konu ihalelerin dördünün canlı yayınlandığı kaydedilen açıklamada, yayınların Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edildiği vurgulandı.

"68 milyona yaptırılan iş 14,5 milyona düştü"

Açıklamada, 12 Mart'taki "8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi" ihalesinin ise kaydının tutulduğu ve teknik bir arızadan dolayı canlı yayınlanamadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İhalenin tam kaydı, bu iftira haberi yapan gazetenin e-posta adresine gönderilmiştir. Haberde yer alan, eski dönemde yılda 2 milyon 916 bin 569 lira verilerek yapılan 'yabani ot temizliği' ihalesinin, bizim dönemimizde '12 kat fazlaya mal olup 36 milyon 162 bin 588 liraya verilerek yapıldığı' iddiası ise külliyen yalandır. ANFA şirketimizin böyle bir ihalesi geçmişte de şu anda da bulunmamaktadır. Yabani ot temizliği işi, firmalara verilen birim fiyatlı poz numaralı işin içerisinde yer almaktadır. 2016-2017 yılında yapılan refüj ve yamaçlardaki yabani otların temizlenme işinin değeri yaklaşık 68 milyon liradır. 2019 yılında bizim dönemimizde yapılan aynı işin ihalesinin değeri ise yaklaşık 37 milyon liradır. Üstelik şirketimiz ortalama yüzde 61 kırım ile bu işi firmalara yaklaşık 14,5 milyon liraya yaptırmaktadır. Yani aradan yıllar geçmesine rağmen fiyat yüzde 80'e yakın düşmüş, Ankaralıların ve garip gurebanın hakkı yedirilmemiştir."

"Yıllarca yapılan adrese teslim ihalelere alışık olan bu zihniyetin Türkiye'de şeffaflık alanında bir devrim olan 'canlı yayında ihale' sistemini eleştirmesi de trajikomik bir vakıadır." ifadesi kullanılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Halbuki 31 Mart 2019'da millet iradesinin yansıması olarak yönetim değişmiş, anlayış değişmiş, parsel ve peşkeş dönemi sona ermiştir. Anlaşılan o ki değişmeyen tek şey, bu yayınları yapanların kararmış ruhları ve vazgeçemedikleri yalan haberleridir.

Bu iftira dolu yayınları yapan basın kurumlarına teknik bir nedenden ötürü canlı yayınlanmayan ihaleyi takip etme fırsatı sunması, Başkanımız Mansur Yavaş ve onun yönetim anlayışının bir başarısıdır. Bu mesnetsiz yayınlar aslında 25 yıldır yapılan ihalelerin 'nasıl yapıldığını' ele vermektedir. Başkanımız Yavaş'ın 25 yıldır yapılmayan şeffaflık uygulamalarını öğrenen bu güruha, hala bu sisteme geçmeyen ve kendilerine yakın zihniyette olan belediyeleri de takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışıyla ihaleleri canlı yayınlamaya, görüntüleri kaydetmeye ve yetim hakkını korumaya devam edecektir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'canlı ihale yayını' açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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