Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu bir proje daha - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu bir proje daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile ortak bir projeye daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile ortak bir projeye daha imza attı. Yenilenebilir enerjiyi desteklemek amacıyla Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne güneş enerjisi sistemi kuruldu. Kurulan sistemle belediye bütçesine yıllık 150 bin TL'ye yakın katkı sağlanması hedefleniyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Birliği ile 2017 yılı öncesi yapılan ortak protokol kapsamında hazırlanan projeyle Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne güneş enerji panelleri kuruldu.


Günde maksimum 131 kilowatt saat, yıllık ise 175 bin kilowatt saat enerjinin elde edileceği proje sayesinde belediye bütçesine yıllık 150 bin TL'ye yakın katkı sağlanması hedefleniyor.


"Hem elektrik masrafını düşürmek hem de yeşil enerjiye dönüşü sağlamak istiyoruz"


Büyükşehir Belediyesinde tasarruf uygulamalarına öncelik verileceğine dikkat çeken Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi:


"Bu projenin amacı kurumumuzun enerji ihtiyacının yeşil enerjiyle karşılanması. Bazı birimlerimizde çok fazla elektrik tüketimi söz konusu. Bu yürüttüğümüz proje ile hem elektrik masrafını düşürmek hem de yeşil enerjiye dönüşü sağlamak istiyoruz. Yıllık yaklaşık 175 bin kilowattlık bir üretim söz konusu. Bu rakam bizim giderlerimize iyi bir katkı yapacak. Şu an sadece Kuşcağız Aile Yaşam Merkezimizde bu projeyi hayata geçirdik. Bu projenin devamını getirmeyi planlıyoruz."


Başkentli çocuklar "Enerji Koruyucusu" seçildi


Enerjinin doğru kullanılmasına yönelik çocukları da bilinçlendirmenin önemli olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Bu konuda çocuklarımızı da bilinçlendirmek istiyoruz. Bunun için çocuklarımıza 'Enerji Koruyucusu' kartlarımızı verdik ve onları enerjiyi doğru kullanmaları konusunda bilinçlendirdik" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor tesisleri başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çevre dostu enerji sistemini yaygınlaştıracak. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:34 Kaynak: İHA

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