Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesinden, çocuklar için eğlenceli etkinlikler
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, çocuklar için eğlenceli etkinlikler

33 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Çocuk Kulübü'nde "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, çocuklar için eğlenceli etkinlikler, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Çocuk Kulübü'nde "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Şenliği", Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, kendileri için kurulan oyun alanlarında ve birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlendiler.

Çocuklar yeteneklerini sergiledi

Kulübe üye çocuklar ve aileleri birlikte keyif içinde zaman geçirmeleri ve için düzenlenen şenlikte, çocuklar bir yıl süreyle aldıkları eğitimleri de büyük beceri ve ustalıkla da sergileme imkanı yakaladılar. Şenlikte; hem eğlenen hem de öğrenen çocukların, jimnastik, kick-box, halk oyunları, dans ve drama gösterileri aileleri tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Renkli ve keyifli anların yaşandığı şenlikte, çocuklar gün boyu aileleri birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmetler Çocuk Kulübü; 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik birçok branşta ücretsiz hizmetin verildiği bir yer olma özelliği taşıyor. Ahmetler Çocuk Kulübü'nde; masa tenisi, bilardo, langırt, tiyatro, step, halk oyunları, el sanatları, resim, müzik ( bağlama, org, keman ), İngilizce, bilgisayar, satranç gibi branşlarda konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlanıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi! Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesinden, çocuklar için eğlenceli etkinlikler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]