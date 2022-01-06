Ankara Büyükşehir Belediyesinden esnaf odaları seçimlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yapılacak esnaf odaları seçimlerine ilişkin, "Tüm oda seçimlerinde esnafımızın hür iradesi ile tercihlerini kullanması ve seçim sonrası kaybeden tarafta olanların hiçbir baskıya maruz kalmaması için yönetmeliğin bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağımızın bilinmesini isteriz." duyurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin özellikle salgın döneminde esnafla dayanışma içerisinde olduğu, kimsenin mağdur olmaması için gayret ettiği belirtildi.

Salgın döneminde dayanışmanın en güzel örneklerinin esnafla birlikte sergilendiği ifade edilen açıklamada, bundan sonra da yeni projelerle esnafın yanında olunacağı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak tüm oda seçimlerinde esnafımızın hür iradesi ile tercihlerini kullanması ve seçim sonrası kaybeden tarafta olanların hiçbir baskıya maruz kalmaması için yönetmeliğin bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Kurum olarak önceliğimiz kimin aday olacağı ya da seçimi kazanacağı değil, esnafımızın mutluluğu ve huzurudur. Kim kazanırsa kazansın, esnafımız için alınacak her olumlu kararın arkasında duracağız ve sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz."