Ankara Büyükşehir Belediyesinden Etimesgut'a yeni bulvar - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Etimesgut'taki İstasyon Caddesinin trafik yoğunluğunu rahatlatmak için ilçeye 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacak alternatif bulvar yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 3 aşamalı çalışma kapsamında, Türk Kızılayı ve İstasyon Caddesinin trafik yoğunluğunun alternatif bulvar ile rahatlayacağı belirtildi.

Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan, bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesine alternatif yapılacak yeni bulvarın 5 kilometre uzunluğunda, 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Fen İşleri Daire Başkanlığının 13 Ocak saat 14.00'da 'İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi' için ihaleye çıkacağını açıkladı. TCDD Genel Müdürlüğünden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak planlanan yeni bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçecek. Kronikleşen trafik sıkışıklığını önleyecek ve can güvenliğini sağlayacak proje kapsamında, İstasyon Caddesi şehir merkezi istikametinde 3 farklı noktada bulunan sinyalize kavşak ortadan kaldırılarak, trafik akışı kesintisiz hale getirilmiş olacak. Projenin Türk Kızılayı Caddesindeki çalışmalardan sonra ikinci aşamasında yer alan yeni bulvarın ardından üçüncü aşama olan Hikmet Özer Caddesi Alt Geçidi de ilerleyen süreçte tamamlanarak trafiğe açılacak."???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstasyon Caddesini kullanan 1,5 milyon hemşehrimin çilesini bitirecek proje ile bölgenin yıllardır kangrene dönüşen, can güvenliğini tehdit eden trafik sorununu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.