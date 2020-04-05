Ankara Büyükşehir Belediyesinden evlere temizliğe giden kadınlara gıda ve nakit desteği - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden evlere temizliğe giden kadınlara gıda ve nakit desteği
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evlere gündelik temizliğe giden kadınlara gıda ve nakit desteği verileceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evlere gündelik temizliğe giden kadınlara gıda ve nakit desteği verileceğini duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından, "Evlere temizlik desteğine giden değerli kadınlarımız, virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız, bu süreçte sizin de yanınızdayız." mesajını paylaştı.
Gıda ve nakit desteğinden yararlanmak isteyenler, Başkent Mobil uygulaması, 153 Çağrı Merkezi, 0312 666 60 00 nolu telefondan ve "forms.ankara.bel/isini-kaybedenler" adresinden başvuruda bulunabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:18 Kaynak: AA
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