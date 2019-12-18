Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri başta olmak üzere kentte yaşayan hayvansever vatandaşlar için "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri başta olmak üzere kentte yaşayan hayvansever vatandaşlar için "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim kapsamında, katılımcılara yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilk yardım, hayvan refahı, bakım ve beslenme, hayvan davranışları ve hayvan ekolojisi hakkında bilgi verilecek.

Eğitime katılmak isteyenlerin, 4 adet resim, ikametgah belgesi ve nüfus sureti (Nüfus cüzdanı fotokopisi) ile 20 Aralık Cuma gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçeyle başvuru yapması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda 2 gün, ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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