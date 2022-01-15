Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın çiftçilere destek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde 33 binin üzerinde çiftçiye sebze fidesinden çeşitli türde hububat tohumuna kadar birçok kırsal kalkınma desteği sağladı. Ankara'da bu desteklerden yararlanan kadın çiftçilerin sayısı da artmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2021 yılı içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 33 bini aşkın çiftçiye sebze fidesi, mercimek tohumu, nohut tohumu, yem bitkisi tohumu, buğday tohumu ve arpa tohumu desteğinde bulundu. Geçtiğimiz yıl sebze fidesi desteğinden 5 bin 433, mercimek tohumu desteğinden 675, nohut tohumu desteğinden 5 bin 945, yem bitkisi tohumu desteğinden 3 bin 58, buğday tohumu desteğinden 11 bin 586 ve arpa tohumu desteğinden ise 6 bin 321 çiftçi yararlandı. 2022 yılında da yerli üreticilere destek olmayı sürdürecek olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvan yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere de mısır silajı desteğinde bulunmak üzere başvuruları almaya başladı. - ANKARA