Ankara Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadeleye destek - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadeleye destek
12 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesince, toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği
değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durduruldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, tüm konut abonelerine nisan ayında, şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapılacak.
Öğrenci evleri ile iş yeri/ticarethane abonelikleri nisanda geçici olarak faturalandırılmayacak.
Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, normal faturalandırma işlemine devam edilecek ve bu
dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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