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Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha - Son Dakika

Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha

07.06.2021 10:39
Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha, System.String[]

PARKLAR MUTLULUK SAHNESİ OLACAKAnkara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren müzisyenlere destek olmaya devam ediyor.

PARKLAR MUTLULUK SAHNESİ OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren müzisyenlere destek olmaya devam ediyor. 'Her Park Bir Mutluluk Sahnesi' adlı destek projesini sosyal medya hesaplarından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak" dedi. Mutluluk Sahneleri, 16 Haziran Çarşamba günü Gençlik Parkı ve Kuğulu Park'ta gerçekleşecek konserlerle başlayacak. Müzisyenlere nakdi destek de sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yeri kapanan ya da işsiz kalan sektör çalışanlarına sürecin başından itibaren destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan esnaftan çalışana kadar birçok meslek grubuna nakdi yardım sağlamayı sürdürürken, bu süreçte işini kaybeden ya da geliri azalan sanatçılara da destek sağlıyor.

İLK HAFTA 7 PARKTA 68 SANATÇI SAHNE ALACAK

Daha önce Ankaralı müzisyenlere ve müzik gruplarına hem nakdi hem de tanıtım desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak" sözleriyle yeni bir destek paketi müjdesi verdiği Başkentli müzisyenlere parkların kapılarını açıyor.

'Her Park Bir Mutluluk Sahnesi' adıyla başlayan projeyi sosyal medya hesapları üzerinden tanıtan Yavaş, Başkent'in farklı parklarında kurulacak mutluluk sahneleri ve programına ait takvimin https://www. ankara. bel. tr/etkinlikler/parklarda-mutluluk-sahneleri adresi üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.

Hem müzisyenlere ekonomik yönden destek olacak hem de Başkentlilerin yaz akşamlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak müzik dolu akşamlar geçirmelerini sağlayacak projenin detaylarını yaptığı paylaşımla duyuran Yavaş, "Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak" dedi.

PARKLARDA MUTLULUK SAHNELERİ

16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği'ne, Türkçe Rock'tan Blues'a kadar çeşitli konserlerin yer alacağı ilk hafta programı şöyle:

16 Haziran Çarşamba - Gençlik Parkı:

-16: 00 - Ertan Demir, Ali Sağıt, Arif Çakır, Umut Emre Türkmen, Ahmet Öz Karagöz (Türk Halk Müziği)

-19: 00 - İzgi Gültekin, Özgür Kalaycıoğlu, Özgür Sarı (Türkçe-İngilizce Pop)

16 Haziran Çarşamba - Kuğulu Park:

-16: 00 - Binnur Özbek, Rıdvan Gökhan Olcay, Halit Özer, Hakan Aktaş, Kamil Gündiyer (Türk Halk Müziği)

-19: 00 - Berker Saraç, Koray Işıldak, Anıl Atak (Classic-Blues Rock)

17 Haziran Perşembe - Şafaktepe Parkı:

-16: 00 - Fatih Gündüz, Murat Atuğ, Abdülmüttalip Koç, Volkan Aşıkoğlu, Görkem Nurullah Ruken (Türk Halk Müziği)

-19: 00 - Ahmet Furkan Fidanboy, Mehmet Kargacı, Uğurcan Göytaş, Sertan Koçer (Türkçe Rock)

17 Haziran Perşembe - Demetevler Parkı:

-16: 00 - Oğuzhan Doğan, Gültekin Çelik, Onur Altuner, Şahin Aslan, Serdar Çokatak (Türk Halk Müziği)

-19: 00 - Alper Kaya Yeşildağ, Volkan Adil İldinç, Eren Erkilit, Numan Emre Topak, Mustafa Demireriden, Umut Berke Tan, Gülşah Küskü, Samet Tilkioğlu, Can Şamil Ata, Erdinç Aktuğ (Türkçe-Yabancı-90'lar Pop)

18 Haziran Cuma - 30 Ağustos Zafer Parkı:

-16: 00 - Enis Acar, Abbas Karaman, Emre Alpsoy, Erkin Deniz Çebi, Eren Alpsoy

-19: 00 - İlayda Gönen, Tarık Temüge, Öykü Damla Gözel, Selçuk Canberk Dağtekin, Kaan Elginöz (Caz, Yabancı-Türkçe Pop)

18 Haziran Cuma - Seğmenler Parkı:

-16: 00 - Didem Çetinkaya, Olcay Halat, Hasan Candaş Karataş, Sami Başcambaz, Serkan Nemli (Türk Halk Müziği)

-19: 00 - Beste Öztürk, Serhan Arcağ, Cihan Gülmez, Berke Çetiner (Surf Rock)

19 Haziran Cumartesi - Altınpark:

-16: 00 - Ezgi Kara, Aşır Yeçbek, Aslparslan Sarışen, Mertcan Kılıç, İsmail Başcambaz (Türk Halk Müziği)

-19: 00 - Ayça Yücesoy, Ayşe Erdel, Kibele Çiftçi, Merve Mavituna (Türk Sanat Müziği)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, müzisyenlere ve Başkentlilere yaptığı Mutluluk Sahneleri konser programları duyurusunun dışında, müzisyenlere yapılan 500 TL'lik nakdi yardım ödemelerinin bu hafta içinde tamamlanacağını da açıkladı.

NAKDİ DESTEK DE SÜRECEK

Parklarda düzenlenecek programların yanı sıra daha önce 3 ay nakdi ödeme gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlere yeniden nakdi destekte bulunacak.

Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Yavaş, "Müzisyenlerimize 500 TL nakdi yardım ödemelerimizi de bu hafta içi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha
Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha
Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha
Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Haziran, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam Yavaş'tan Müzisyenlere Bir Destek Daha - Son Dakika


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