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Ankara Büyükşehir Belediyesinden, "önce yaya uygulaması" konusunda farkındalık yaratan çalışma

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, "önce yaya uygulaması" konusunda farkındalık yaratan çalışma Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "önce yaya" ikonları ilk kez başkent cadde ve sokaklarına uygulanıyor Trafik lambası ve sinyalize olmayan kavşakların yaya ve okul geçitlerinin...

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, "önce yaya uygulaması" konusunda farkındalık yaratan çalışma
Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "önce yaya" ikonları ilk kez başkent cadde ve sokaklarına uygulanıyor
Trafik lambası ve sinyalize olmayan kavşakların yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalara boyalarla uygulanan "önce yaya" görselleri sayesinde yayaların geçiş güvenliği sağlanıyor
ANKARA - Türkiye genelinde başlatılan "Önce Yaya Uygulaması"na Başkent Ankara da destek sağlarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni uygulamalar toplumsal farkındalık konusunda dikkat çekiyor.
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Başkent'in cadde ve sokaklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez ikonlar çizilmeye başlandı.
"Yavaşla ya da dur, yayaya öncelik ver"
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, örnek teşkil eden "Önce Yaya İkonları"uygulaması için 7/24 yoğun mesai harcıyor. Ekipler, trafikte yaya önceliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan ikonları boyalarla yatay ve dikey olarak zeminlere çiziyor. Özellikle trafik lambası ve sinyalize sistemi olmayan kavşakların yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda başlatılan ikon uygulaması sayesinde sürücülerin yavaşlaması ve yayalara geçiş önceliği vermesi sağlanıyor. Hayati önem taşıyan ve yaya geçiş güvenliğini artıran uygulamayla yer ve zemin işaretleri ile sürücülerin uyarılması, bu noktalarda yavaşlamaları hatta durmaları yönünde alışkanlık kazanmaları amaçlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden, önce yaya uygulaması konusunda farkındalık yaratan çalışma
Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
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