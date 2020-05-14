Ankara Büyükşehir Belediyesinden online bahçıvanlık rehberi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan ve balkonunda, bahçesinde bitki yetiştiren vatandaşlar için hazırladığı "Pratik Bahçıvanlık Rehberi"ni erişime açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca amatör ve profesyonel olarak toprakla uğraşan vatandaşlara yönelik 16 fasikül olarak hazırlanan rehberde, bitki yetiştiriciliğine dair pratik bilgiler sunuluyor.

Online olarak yayımlanan rehberde görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte çevresel değerlere sahip çıkmak istediklerinin vurgulayarak Ankara'yı marka şehir haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Doğal mirasımıza sahip çıkarak halkın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri Ankaramıza sunma misyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullanan Yavaş, şunları kaydetti:

"Çevre ve Peyzaj Akademisi öncülüğünde hazırlanan pratik bahçıvanlık rehberinden yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın da kendi yaşam alanlarınızda yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız."

Doğaseverler, belediyenin "www.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecekleri rehber ile çevre, toprak ve bitki bilgisi, bitki dikim teknikleri, salon bitkileri, bahçe çiçekleri, fidan üretim teknikleri, çim alan tesisi, peyzaj planlama ve tasarım bilgisi, budama teknikleri, bitki koruma, sulama, gül, sebze ve meyve yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olabilecek.