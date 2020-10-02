Ankara Büyükşehir Belediyesinden Sincan'ın iki mahallesine ücretsiz internet - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan'ın iki mahallesine internet hizmeti sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkentin kırsal mahalle ve köylerinde internet erişim sorunu yaşayan öğrenciler için başlatılan proje kapsamında Sincan'ın Çiçektepe ve Esenler mahallelerine internet hizmeti götürüldü.

Mahalle muhtarlıkları ile belirlenen noktalara kurulan internet ağı ile öğrenciler eğitim portallarına erişim sağlayabiliyor.

Kullanılacak internet hizmet bedeli ise Büyükşehir Belediyesince karşılanacak.

Mahalle sakinleri ile öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu hizmetten dolayı teşekkür etti.