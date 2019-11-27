Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Mansur Yavaş'ın, hiçbir Ankaralıyı ayırt etmeden hizmet edeceğine söz verdiği ve millet iradesiyle seçimi kazanmasının ardından bu duruşunu sürdürdüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in, belediye görevlileri tarafından aranan bazı Ankaralılardan, sosyal yardımlardan faydalanabilmeleri için AK Parti'den istifa etmelerinin istendiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Mansur Yavaş'ın, hiçbir Ankaralıyı ayırt etmeden hizmet edeceğine söz verdiği ve millet iradesiyle seçimi kazanmasının ardından bu duruşunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal yardımlar ilgili birimlerimizce aynı duyarlılıkla sürdürülmektedir. Mansur Yavaş, kendi personeline dahi istedikleri sendikaya üye olmaları ve bir zorlama olması halinde derhal kendisine bildirilmesi konusunda genelge yayınlayan tek başkandır. Bilgisi dışında gelişen bir hatalı uygulama olduğunda da derhal müdahale edildiğinin en yakın şahidi Büyükşehir Belediye Meclisindeki tüm partilerin gruplarıdır.

Hal böyle iken, bu iftira siyasetinin Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın üzerine yapışmayacağı ve iftira atanların yine ellerine bulaşacağı bellidir. Böyle bir durum varsa ispat edilmeli, bu isimler kamuoyuna tek tek açıklanmalıdır. Tüm kamuoyunca bilinmelidir ki Başkanımızın bilgisi dahilinde olmayan bir durum yaşanmış ise de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da derhal müdahale edilecektir."