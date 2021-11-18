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DuyurularKURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika

DuyurularKURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

18.11.2021 20:31
DuyurularKURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

KURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASIKURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASIBüyükşehir Belediyemiz ile TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı hakkında yaptığı protokol için kamuoyuna yapılan asılsız açıklamalar üzerine;

KURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASIKURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASIBüyükşehir Belediyemiz ile TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı hakkında yaptığı protokol için kamuoyuna yapılan asılsız açıklamalar üzerine; 1- ABB, "katılımcı" yönetim anlayışı gereği, parkın daha da işlevsel hale getirilmesi için Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TED Üniversitesine AYNI GÜN yazı yazılmıştır. Bu talebe sadece TED Üniversitesi cevap vermiştir. 2- Protokolün yapıldığı gün, ABB tarafından basın bülteni geçilmiş, protokolün amaçları ve kapsamı hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir. 3- Protokol kapsamında Kurtuluş Parkı'nın işlevselleştirilmesi, açık ders alanları ile öğrenci-halk buluşmalarının sağlanması, güvenliğin artırılması, sosyal donatı alanları oluşturulması, bisiklet yolları yapılması gibi parkın geleceği için uygulanabilecek çalışmalar hakkında işbirliği kararı alınmıştır. 4- PARKIN TED ÜNİVERSİTESİ YA DA HERHANGİ BİR KURUMA DEVREDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 5- PARKIN TAMAMI YA DA BİR KISMININ HALKIN KULLANIMINA KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 6- Protokolde yer alan gizlilik maddesi, park için yapılan çalışmalar hakkında değil yapılacak projenin 4734 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNE GÖRE YAKLAŞIK MALİYETİNİN AÇIKLANAMAMASI ile ilgilidir. 7- KURTULUŞ PARKI ÇALIŞMALARI KONUSUNDAKİ TÜM GELİŞMELER KAMUOYU İLE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILACAKTIR. Protokol, bir üniversite ile ABB'nin "ortak akıl" ile kentin değerli bir yaşam alanı için çalışılmasından ibaretken, zamanında "yaptım oldu" anlayışına "karşı çıkıyoruz" diyen çevrelerin uzun süredir ısrarla sürdürdükleri bu asılsız iddiaları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Protokolün hiçbir kelimesinde bahsedilen konulara dair bir ifade olmamasına rağmen asılsız ithamlar ve yanlış algı oluşturulma çabaları asla kabul edilebilir değildir. Belediyemizin yeni yönetim anlayışı gereği, kentimiz hakkında kararlar alırken sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, akademisyenler ve hemşehrilerimizle ortak hareket etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin kentimize kazandırdığı tüm miraslara sahip çıkma iradesi, KİMSENİN TAHAKKÜMÜNDE OLMADAN, boynumuzun borcudur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Türk Eğitim Derneği, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum DuyurularKURTULUŞ PARKI PROTOKOLÜ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika


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