Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli üreticiye "gebe manda" desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli üreticiye "gebe manda" desteği

27.03.2021 12:37
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli üreticiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 80'i hibe, yüzde 20'si çiftçi katkı payı olmak üzere, 3 ilçede 51 yetiştiriciye 153 gebe manda verileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 80'i hibe, yüzde 20'si çiftçi katkı payı olmak üzere, 3 ilçede 51 yetiştiriciye 153 gebe manda verileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan 51 yetiştiriciye, et-süt üretiminde verimliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla 29 Mart Pazartesi günü yüzde 80'i hibe, yüzde 20'si çiftçi katkı payı olmak üzere ilk etapta 153 gebe manda verilecek.

Manda desteği sağlanacak üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı ve en az 2, en fazla 10 mandaya sahip olması şartı getirildi.

Her ikametgahtan bir kişinin başvuruda bulunabileceği destekten, 10 mandayı barındırabilecek şahsi ya da 5 yıllığına kiralanmış ahırı bulunanlar, 18-65 yaş aralığında fiziksel engeli olmayanlar ve herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Mart'ta başvurusu onaylanan üreticilere Şereflikoçhisar Havyan Pazar Yeri'nde 96, Elmadağ Fen İşleri Yol Asfalt Şefliğinde 18, Nallıhan Hayvan Pazar Yeri'nde ise 39 gebe mandayı teslim edecek.

"Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşerilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, Ankara İli Manda Yetiştiriciliği Birliği'ni kurmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, ilk kez sağlanacak manda desteği ile istihdama da katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Tüzün, şunları kaydetti:

"Ankara, tarımın da çok önemli kentlerinden bir tanesidir. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılık konusunda söz sahibi olan ilimizde Büyükşehir olarak hayvansal üretimi destekliyoruz. Gebe manda dağıtarak, ilimizdeki manda varlığını artıracağız. Hedefimiz, 'Ankara İli Manda Yetiştiriciliği Birliği'ni kurmak. Manda Birliği'nin kurulmasının ardından ufak bir mandıra oluşturarak Ankara'daki manda yetiştiricilerimizin et ve sütünü değerlendirmek istiyoruz. Kaymak, yoğurt ve peynir gibi ürünleri de katma değerli ürünlere çevirip satışını sağlamak amaçlarımız arasındadır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli üreticiye 'gebe manda' desteği - Son Dakika


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