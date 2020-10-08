Ankara Büyükşehir Belediyesine 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesine 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi

08.10.2020 01:29
Ankara Büyükşehir Belediyesine 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Büyükşehir Belediyesine çeşitli hizmetlerde ve projelerde kullanılmak üzere, oy birliğiyle, 700 milyon lira kredi kullanım yetkisi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Büyükşehir Belediyesine çeşitli hizmetlerde ve projelerde kullanılmak üzere, oy birliğiyle, 700 milyon lira kredi kullanım yetkisi verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ekim ayı birinci toplantısı, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantı, Yavaş'ın, mecliste grubu bulunan partilerin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırıları kınamak ve Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla yayımladıkları ortak bildiriyi okumasıyla başladı.

Meclis üyelerince, belediye işleriyle ilgili konularda cevaplandırılmak üzere verilen yazılı önergeler gündeme alındı.

Gündem dışı söz alan AK Partili meclis üyesi Sinan Burhan, Büyükşehir Belediyesinin, 20 Temmuz tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret ve Kalkınma Ajansı'na bağlı bir yazılım firması ile kentin hat ve işletme optimizasyonunun yapılmasına ilişkin 2,5 milyon dolarlık bir hibe anlaşması imzaladığını belirtti.

Burhan, anlaşma kapsamında, firmanın, kent genelinde turizmden sağlığa birçok alanda elde edeceği verileri başka bir ülke ile paylaşmasının, tehdit unsuru olduğuna dikkati çekerek, verilerin paylaşılmasının milli güvenlik sorunu olduğu iddiasında bulunarak, anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Yavaş, Burhan'ın iddiasına, şirket hakkında Dışişleri Bakanlığından yazılı olarak alınan bilgi doğrultusunda olumsuz bir bulguya rastlanamadığı ve güvenlik açısından da ilgili kurumlar ile yazışma halinde oldukları şeklinde cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafa yönelik yapılan nakit yardımına ilişkin verdiği yazılı soru önergesini, sözlü olarak cevaplayan Yavaş ile AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Ali İhsan Ölmez arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yavaş, gündemin ikinci maddesi olan, Büyükşehir Belediyesinin bazı projelerde kullanmak üzere 700 milyon liralık kredi kullanmasını içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu hakkında bilgi vererek, oylamaya sundu.

"Milli irade, bizlere muhalefet görevi verdi"

Oylama sırasında komisyon raporu hakkında söz alan Köse, partisinin genel olarak kentte yapılacak hizmetlerde kullanmak üzere belediye meclisine sunulan kredi kullanımı taleplerine olumlu oy kullandığını kaydetti.

Yavaş'ın, geçtiğimiz aylar içerisinde kredi kullanımını içeren bir maddenin müzakere edilmesi esnasında, MHP Grubuna yönelik "Allah size muhtaç etmesin." ifadesini kullandığını anımsatan Köse, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti olarak toplam 1 milyar 70 milyon lira kredi kullanması için Büyükşehir Belediyesine imkan sağladık. Bununla beraber şirketlere sermaye aktarımı konusunda da 350 milyon civarında bir rakamı onayladık. Biz bu faaliyetleri demokratik sistem içerisinde yapıyoruz.

Milli irade, bizlere muhalefet görevi verdi. Milli iradeye saygı duyulmasını, bunun bir muhtaçlık ilişkisi olmadığını buradan ifade etmek isterim. Başkanımızın, MHP Grubu başta olmak üzere, bizi de içine alarak bu konudaki ithamını geri almasını ve özür dilemesini talep ediyorum. Çok değerli arkadaşlar, geçen bir buçuk yıl içerisinde 1 milyar 70 lira ile birlikte 700 milyon lirayı da ilave edince 1 miyar 770 milyon lira kredi kullanılması konusunda biz meclis olarak onay vermiş oluyoruz."

"Biz bir şeyi engelledik"

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise yaptığı konuşmada, Yavaş'ın Haziran ayındaki olağanüstü meclis toplantısında partisine yönelik talihsiz ithamlarda bulunduğunu anımsatarak, parti olarak Yavaş'ın, Büyükşehir Belediyesinin borçlanma taleplerini içeren gündem maddelerine genel olarak geçerli oy kullandığını söyledi.

Parti olarak, Yavaş'ın meclise sunduğu bir önerge için geçersiz oy kullandıklarını anlatan Ilıkan, "Sayın Başkan, yapılan işlerde 'engellemelere rağmen' diye bir cümleniz var. Bu mecliste kim neyi engellemiş? Biz bir şeyi engelledik. Açıkça ifade ediyorum Sayın Mansur Yavaş, siz Ankaralıya pahalı su satmak istediniz. Biz de buna açıkça engel olduk. Engellediğimiz tek şey budur. Engellemek de böyle olur. MHP olarak, vatandaşa hizmetin ulaştırılması adına, söz konusu krediye onay veriyoruz." diye konuştu.

"Kovid-19 sürecindeyiz ve ne kadar süreceği belli değil"

Konuşmaların ardından söz alan Yavaş, seçim zamanında vaatlerde bulunduğu projeler için borçlanma yetkisi istemeyeceğini vurgulayarak, eski dönemden yarım kalan işlerin yapıldığını aktardı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Deniliyor ki biz 1 milyar 70 milyon lira size kredi verdik. Nerede arkadaşlar, bir kuruş kullanmadım diyorum. Benim istediğim kredilerin tamamı, acil yapılması gereken şeylerdir. Polatlı için geç yetki verdiniz. Biz 1 yıl kaybettik. Büyük ilçe belediyelerinin hemen hemen hepsi kredilerini aldı. Kovid-19 sürecindeyiz ve ne kadar süreceği belli değil. Mağduriyetin esnafta ve vatandaşta ne ölçüde olacağı da belli değil. Dolayısıyla biz tedbir alalım. Bize 700 milyon liralık krediyi verin, ihtiyaç olunca kullanacağım. Çünkü pandeminin ne olacağı belli değil."

Yavaş'ın oylamaya sunduğu komisyon raporu, meclisteki bütün partilerin geçerli oy kullanmasıyla, oy birliğiyle kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri yaptıkları konuşmada, 700 milyon liralık borçlanma yetkisi içeren komisyon raporuna geçerli oy kullanan meclis üyelerine teşekkür ederek, Ankara için birlikte çalışma vurgusu yaptı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesine 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi - Son Dakika

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