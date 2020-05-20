Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde ekime başlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sosyal yardım için sebze yetiştirecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma ve tarımsal ekonominin desteklenmesi yönündeki talimatı üzerine belediyeye ait arazilerde ekime başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde belediyeye ait tarım arazilerinden edilecek ürünler, sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli , belediyeye ait tüm arazileri işleme kararı aldıklarını belirtti.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan 2 bin 700 dönümlük arazinin 2 bin 350 dönümlük kısmını bu yıl işleyeceklerini bildiren Köremezli, tarımsal üretim çalışmalarını gelecek yıl şehrin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırmayı istediklerini kaydetti.

Köremezli, belediyeye ait arazilerin analizlerinin bitmek üzere olduğunu ifade ederek, "İlçelerde bulunan kooperatifler, ziraat odaları ve çiftçilere tohum, gübre, mazot ve ilaç desteği vererek satın alma garantili bir şekilde üretim yapılmasını sağlayacağız. Sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini değerlendirerek ekim yapmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.