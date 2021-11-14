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Ankara Büyükşehir Belediyesine kapalı olan "buz pateni" salonu için tepki - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesine kapalı olan "buz pateni" salonu için tepki

14.11.2021 15:24
Ankara Büyükşehir Belediyesine kapalı olan "buz pateni" salonu için tepki

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun bir yıldır kapalı olması nedeniyle antrenörler, veliler ve sporcular, Ankara Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun bir yıldır kapalı olması nedeniyle antrenörler, veliler ve sporcular, Ankara Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun önünde toplanan bir grup antrenör, sporcu ve veli, uzun süredir kapalı olan tesisin açılmasını talep etti.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Lökbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisin bir yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Belediye, tesise tadilat yapıp tesisi tekrar aktif hale getireceğini söyledi. Bir sene içerisinde herhangi bir çalışma yapıldığını görmedik. Tesis bir yıldır kapalı. Ankara'da şu anda buz sporlarının yapılacağı tek bir tesis var, o da Çayyolu'nda. Bu pistte de 3-4 branşın çalışmaları oluyor. Bütün çocuklar tek tesiste antrenman yapıyor. Gece 12'de, 1'de antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Alt yaş birçok kategorimiz var. Örneğin 14 yaşındaki bir kız çocuğu gece yarısı antrenmana gelmek zorunda kalıyor. Tek tesis olduğundan dolayı. Bu çocukların birçoğu milli takımlarda oynuyor. Gece 2'de, 3'te evlerine dönen çocuklar sabah 7'de, 8'de okula gitmek zorunda kalıyor. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu."

Tesiste 3-4 bin sporcunun hizmet aldığını dile getiren Lökbaş, "Artık faydalanamıyorlar. Şu an bu sayı yarıya inmiş durumda. Ankara'nın milli sporcusu var ama bu şekilde tek tesiste antrenman yapıldığı sürece Ankara'dan yeni milli sporcuların çıkma ihtimali azalır." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesine birçok kez şikayette bulunduklarını anlatan Lökbaş, "Buradan haberleri de var. Burasını yenileme düşünceleri var, çok güzel ama bugün bu buz pistine su verseler biz bir hafta içinde antrenmanlarımızı yapmaya başlarız. Beklentimiz, burayı açmaları. Tadilat yapıldığı zaman biz antrenmanlarımıza ara veririz. Tadilat için belli bir süreç olduğunu anlıyoruz, ihale süreci gibi. En azından bu süreç olana kadar burayı açsınlar. Bir yıldır burası boş duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu velisi Kenan Güler de tesisin önemine dikkati çekerek, "Oğlum Fırat Güler, ilkokuldan bu yana buz hokeyi yapıyor ve zevkle geliyordu. Ankara'nın en iyi, konumu en iyi olan tesisi bir yıldan fazladır çürümeye terk edilmiş durumda. Çocuklar spordan uzaklaşıyor. Çocuklar spor yapsın ama eğitimden de uzak kalmasın deniyor. Maalesef Çayyolu'na antrenmana gece 12'de giden çocuk sabah okula gittiğinde hiçbir şeyden verim alamıyor. Bu tesisten maalesef istifade edemiyoruz." şeklinde konuştu.

Buz Hokeyi, Protesto, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesine kapalı olan 'buz pateni' salonu için tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesine kapalı olan "buz pateni" salonu için tepki - Son Dakika
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