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Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart"ı törenle tanıtıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart"ı törenle tanıtıldı

23.06.2021 15:10
Ankara Büyükşehir Belediyesinin

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart" hizmeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart" hizmeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

ATO Congresium'da düzenlenen törende, Başkent Kart ile ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla yeni bir aşamaya geçtiklerini belirtti.

Yavaş, tanıtımını yaptıkları Mastercard alt yapısıyla hazırlanan kartın sadece Ankara'da değil, tüm dünyada kullanılacağını söyledi.

Kartın tüm iş yerlerinde ve internet alışverişlerinde kullanılabileceğini aktaran Yavaş, sosyal yardımların da bu kart vasıtasıyla halka ulaştırılacağını bildirdi.

Yardım kolisi dağıtmayı tamamen ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Yavaş, "Başkent Kart uygulamasıyla, insan onurunu zedeleyen, anne babaları çocuklarının yanında mahcup eden, kimi yöneticilerin propaganda malzemesi yapmak için kullandıkları o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin çöplüğüne atıyoruz." dedi.

Ön ödemeli sistemle geliştirilen kart sayesinde, anlaşmalı sinema, kafe ve müze gibi yerlerde özel indirimler sağlanacağının altını çizen Yavaş, kredi kartı geçen her yerde bu kartın kullanılacağını kaydetti.

Başkan Mansur Yavaş, kart sahibi vatandaşların her harcama yaptığında aynı zamanda bir ihtiyaç sahibine de yardımda bulunacağını belirterek, "Sadece Ankara'da, her ay pos cihazının yaklaşık 50 milyon kez kullanıldığını, aylık 10 milyar liralık harcama yapıldığını biliyoruz. Başkent Kart sayesinde, sadece Ankara'da bile, her ay en az 50 milyon kez iyilik yapma ve harcadığımız 10 milyarın her kuruşunda iyiliği yayma fırsatımız olacak." diye konuştu.

Ankara'ya gelecek ay 3 teknoloji merkezi kazandırmayı da planladıklarını açıklayan Yavaş, buralarda ücretsiz olarak eş zamanlı online yazılım ve bilişim dersleri vereceklerini, ayrıca çok yakında bir "Bilişim Çalıştayı" düzenleyeceklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Uysal'a kartlarını verdi

Mansur Yavaş, konuşması ve sunumun ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve Uysal'a, "çok harcama yapmalarını" dileyerek Başkent Kart verdi.

Akşener ve Uysal, Başkan Yavaş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu da seçimlerden önce verilen sözlerin, seçimlerden sonra nasıl tutulduğunu gördüklerini ifade ederek, "Verilen bir sözün tutulması çok önemli. Bu halkla, halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından son derece değerli." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimizin gönlünden iyilik yapmak geçer ama bu iyiliği yaparken insan onurunu korumak çok daha farklı bir şey. İnsanı insan olarak kabul etmek, onun yoksulluğuna veya varsıllığına bakmadan ihtiyaç sahibi her aileye, her kişiye, her çocuğa, ihtiyacını gidererek yardımları yapmak çok önemli. Sayın Belediye Başkanımız bu konuda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir adımı atmış durumda. Birincisi tabii kimse bu paraya çökemeyecek, böyle bir mutluluğunuz var. İkincisi de gerçekten bütün Ankaralılar yardım yapacaklar, alışveriş yaparken."

Evlerinde alışverişin büyük çoğunluğunu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, eşi için de bir kart hazırlandığının söylenmesi üzerine, "Dolayısıyla bir meselemiz yok o zaman." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Kart ı törenle tanıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Kart ı törenle tanıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Kart ı törenle tanıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Kart ı törenle tanıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Kart ı törenle tanıtıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Başkent Kart'ı törenle tanıtıldı - Son Dakika


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